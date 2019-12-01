Realiza Sheinbaum supervisión de modernización de Refinería de Tula, Hidalgo

Realiza Sheinbaum supervisión de modernización de Refinería de Tula, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 15:48:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Atitalaquia, Hidalgo, a 4 de enero de 2026.- Desde Atitalaquia, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la instalación de un reactor hidrodesulfurizador de naftas en la Refinería de Tula, como parte del proceso de modernización que se realiza en ocho refinerías del país.

Estas inversiones, señaló, han permitido a Pemex recuperar su capacidad de refinación y superar el millón de barriles diarios, un nivel que no se alcanzaba desde hace dos décadas y que contribuye a la soberanía energética nacional.

Sheinbaum destacó que el fortalecimiento de Pemex y la CFE contrasta con las políticas neoliberales que impulsaron su privatización y provocaron endeudamiento y caída en la producción. Subrayó además que, con la nueva coquizadora y equipos en Tula, se produce gasolina y diésel con menor contenido de azufre, lo que beneficia a la salud y al medio ambiente.

La directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips, informó que la modernización de la Refinería de Tula concluirá este año, con la participación de 12 mil trabajadores y la generación de 35 mil empleos. Añadió que el reactor instalado permitirá producir diésel de bajo azufre y que en 2026 se finalizarán los trabajos en la Refinería de Salina Cruz.

Por su parte, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, indicó que Tula procesa actualmente 270 mil barriles diarios y resaltó que México ya exporta diésel, luego de haber sido importador. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, reconoció el avance técnico de Pemex y reiteró su respaldo a la presidenta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan tres embarcaciones que desaparecieron frente a las costas de Chiapas
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio cometido en el Fraccionamiento Mesoamérica
Localizan cuerpo embolsado en Buenavista, Michoacán
Más información de la categoria
Aliados del chavismo cierran filas: México, Colombia, España y tres más alzan la voz contra acciones militares en Venezuela y advierten riesgo de escalada regional
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Ultiman a individuo en comunidad de Morelia, Michoacán 
Gran parte de escoltas de Nicolás Maduro murieron durante "el secuestro" de Estados Unidos: Ejército venezolano
Comentarios