Reacomodo de alto impacto en la Fiscalía de Michoacán: Ernesto Alvarado Ortiz asume el mando de la Policía de Investigación en Homicidios

Morelia, Mich., a 24 de noviembre de 2025.— En un movimiento que ha encendido las alertas dentro y fuera de los círculos de seguridad, la Fiscalía Especializada en Homicidio oficializó este lunes el nombramiento de Ernesto Alvarado Ortiz como nuevo director de la Policía de Investigación, cargo clave en la batalla contra los crímenes que han cimbrado al estado en los últimos años.

La designación —presentada como parte de una estrategia para “consolidar un equipo preparado, con liderazgo y vocación de servicio”— se interpreta entre analistas como un golpe de autoridad, un intento por cerrar filas y acelerar la respuesta ante los casos que mantienen en vilo a la ciudadanía michoacana.

Fuentes internas señalan que la llegada de Alvarado Ortiz no solo representa un relevo administrativo, sino una sacudida estructural en una de las áreas más sensibles de la Fiscalía, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre el esclarecimiento de un homicidio o la impunidad.

El nuevo mando llega con el respaldo total de la institución y con una encomienda clara: dar resultados, cueste lo que cueste.

Desde hoy, toda la atención está puesta en Alvarado Ortiz y en los pasos que dará al frente de un equipo que trabaja en el terreno más delicado del estado: el de los homicidios.