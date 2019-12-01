El Pelón: el presunto reclutador del caso Manzo, que convertía centros de rehabilitación de Michoacán en fábricas de delincuentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 17:31:59

Morelia, Mich., a 24 de noviembre de 2025.— La caída de Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, destapó uno de los entramados más oscuros detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: una red que, según las autoridades, operaba desde centros de rehabilitación para adicciones, de donde salían jóvenes —incluso menores de edad— reclutados como carne de cañón para el crimen organizado.

De acuerdo con las investigaciones, “El Pelón” habría sido pieza clave en el proceso de captación de adolescentes y jóvenes vulnerables, a quienes presuntamente prometía ayuda, trabajo o “protección… hasta convertirlos en sicarios al servicio de una célula criminal ligada al homicidio del alcalde.

Centros para “salvar vidas”… usados para arrebatarlas

La línea de investigación señala que El Pelón frecuentaba diversas clínicas de rehabilitación o anexos donde, en lugar de orientar a los internos, buscaba a los más desamparados, los más solos, o aquellos sin familia que los reclamara.

Ahí, según las autoridades, comenzaba la transformación: pasar de pacientes a ejecutores.

Fue en estos lugares donde habría reclutado al adolescente de 17 años señalado como autor material del crimen de Manzo, así como a otro menor que también habría sido integrado a la estructura criminal.

Niños de guerra en manos de un presunto reclutador

Los testimonios y detenciones recientes apuntan a que “El Pelón” no solo captaba jóvenes, sino que los distribuía dentro de células operativas como si fueran piezas desechables.

Varios reclutados habrían terminado siendo utilizados en tareas de vigilancia, halconeo y finalmente ejecuciones, incluyendo la operación que terminó con la vida del alcalde Carlos Manzo el pasado 6 de noviembre.

Por ahora, “El Pelón” permanece bajo investigación como presunto reclutador de menores de edadpara la célula acusada del asesinato del alcalde. Y su arresto no solo abre una nueva línea criminal, sino también un escándalo: lugares destinados a la recuperación usados como criaderos de sicarios.