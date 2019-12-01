Presunto responsable de abuso sexual en agravio de una estudiante en Morelia, Michoacán, es vinculado a proceso

Presunto responsable de abuso sexual en agravio de una estudiante en Morelia, Michoacán, es vinculado a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 21:37:17
Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- Pedro “N”, quien es señalado de su posible participación en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una estudiante en esta ciudad, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el pasado 21 de noviembre, la víctima se encontraba en el sanitario de una universidad cuando ingresó Pedro “N” y la agredió sexualmente. En ese momento la joven pidió apoyo de sus compañeros que lograron asegurar al agresor hasta la llegada de la Policía Municipal. 

El detenido fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, que reunió datos de prueba que fueron presentados ante el Juez de Control. 

En audiencia, Pedro “N” fue vinculado a proceso, se le fijó prisión preventiva justificada como medida cautelar y fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

