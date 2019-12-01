En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 15:24:52

Álvaro Obregón, Mich., a 24 de noviembre de 2025.— La madrugada de este lunes estalló en el municipio como un operativo digno de película: cuatro cateos simultáneos, fuerzas federales desplegadas en sigilo y una red criminal sorprendida mientras dormía. En una maniobra quirúrgica, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana irrumpieron en distintos domicilios, dejando como saldo la captura de cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial que operaba en la zona.

De acuerdo con fuentes oficiales, los equipos tácticos ingresaron poco antes del amanecer. Dentro de los inmuebles localizaron droga empaquetada, cartuchos útiles y un pequeño parque vehicular compuesto por dos autos y una motocicleta, presuntamente utilizados para movimientos rápidos y distribución de narcóticos.

El operativo habría puesto fin a un punto clave de operación del crimen organizado en Álvaro Obregón.

Los cinco detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad, mientras peritos recolectaban evidencia para robustecer la carpeta de investigación que ahora se encuentra en manos de la autoridad competente.