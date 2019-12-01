Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen

Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 14:40:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), desmanteló una red de tráfico de estupefacientes que operaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM).

Según información oficial, los trabajos de investigación se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y detectaron el ingreso de paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California, sin realizar la revisión correspondiente mediante rayos X.

Por lo anterior, el pasado 21 de noviembre se detuvo en la Terminal 2 del AICM a cuatro personas con paquetes de droga.

Los sospechosos fueron puestos bajo arresto en posesión 271 paquetes de presunta cocaína, con un peso de 270 kg.

Asimismo, las autoridades indicaron que los presuntos traficantes de drogas utilizaban dos camionetas tipo VAN y cuatro equipos telefónicos.

De acuerdo con la Marina, el aseguramiento representa una afectación económica de al menos 92 millones 48 mil 498 pesos a la delincuencia organizada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Ultiman a un joven al interior de un establecimiento en la colonia del Bosque de Celaya, Guanajuato
Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen
Capturan a presuntos homicidas de policía que intentó frustrar asalto en la GAM
Más información de la categoria
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen
"Es falso": Claudia Sheinbaum niega injerencia del Gobierno en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo
Detienen en Uruapan a presunto reclutador ligado al homicidio de Carlos Manzo
Comentarios