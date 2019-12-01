Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 14:40:52

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), desmanteló una red de tráfico de estupefacientes que operaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM).

Según información oficial, los trabajos de investigación se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y detectaron el ingreso de paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California, sin realizar la revisión correspondiente mediante rayos X.

Por lo anterior, el pasado 21 de noviembre se detuvo en la Terminal 2 del AICM a cuatro personas con paquetes de droga.

Los sospechosos fueron puestos bajo arresto en posesión 271 paquetes de presunta cocaína, con un peso de 270 kg.

Asimismo, las autoridades indicaron que los presuntos traficantes de drogas utilizaban dos camionetas tipo VAN y cuatro equipos telefónicos.

De acuerdo con la Marina, el aseguramiento representa una afectación económica de al menos 92 millones 48 mil 498 pesos a la delincuencia organizada.