Quitan la vida a pareja dentro de su casa en la colonia Vicente Guerrero de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 20:02:41

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 24 de noviembre de 2025.- Una pareja fue atacada a balazos mientras se encontraba en su vivienda en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Según información de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 07:20 horas de este lunes, tras el homicidio de la pareja, cinco menores de edad se quedaron sin sus padres.

De acuerdo a los datos, fue en un inmueble ubicado en la calle Monte Albán, donde vecinos al escuchar las detonaciones de arma de fuego, llamaron al número de emergencias.

Al llegar los elementos policiacos y servicios de emergencia, localizaron a un hombre y a una mujer sin vida, los cuales tenían el impacto de bala en el cráneo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Héctor Delgado Núñez, de 39 años, originario de Nuevo León y de oficio chofer en el Mercado de Abastos; y Yajaira Selene Medina Santoyo, de 32 años, también originaria del estado, quien se dedicaba a su hogar.

Las autoridades detallaron que según los testigos, tres hombres vestidos de negro arribaron a la vivienda a bordo de una camioneta negra, y posteriormente ingresaron a la casa, donde dispararon a la pareja y huyeron del lugar.

El sitio fue acordonado por elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza y de la Agencia Estatal de Investigaciones, además, el personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, se encargó de hacer el levantamiento de los indicios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades continúan analizando las cámaras de videovigilancia de la zona, para dar seguir la trayectoria de la ruta de escape de los presuntos responsables.