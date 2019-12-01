Rancho del crimen en Zitácuaro: aseguran propiedad de “El Barbas” y encuentran sala de cine privada denominada “Zinépolis”

Rancho del crimen en Zitácuaro: aseguran propiedad de “El Barbas” y encuentran sala de cine privada denominada “Zinépolis”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 08:04:08
Zitácuaro, Michoacán, 27 de enero del 2026.-  Durante un operativo implementado para la captura de Willian Edwin R alias “El Barbas”, identificado por autoridades como uno de los principales líderes delincuenciales que operan en Zitácuaro, Michoacán,  fuerzas de seguridad aseguraron uno de sus ranchos, donde fue localizada una sala de cine completamente equipada, con características similares a las de una conocida franquicia comercial.

De acuerdo con información preliminar, en el inmueble se encontró una instalación que replicaba una sala de cine, equipada con proyectores de alta calidad, sistema de sonido profesional, así como maquinaria y aditamentos para la preparación de palomitas, emulando la experiencia de un cine comercial.

El hallazgo se realizó como parte de las acciones de búsqueda y aseguramiento de bienes vinculados al presunto líder criminal.

Sin embargo, pese al despliegue operativo, “El Barbas” logró evadir a las autoridades y permanece prófugo de la justicia.

 

 

Noventa Grados
Comentarios