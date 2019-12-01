Quitan la vida a una persona durante una riña en la colonia El Calvario de Pátzcuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 18:53:09

Pátzcuaro, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Una riña al calor de las copas, terminó con un hombre asesinado a balazos, hechos registrados en la colonia El Calvario de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.