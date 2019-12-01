Se fuga peligroso reo del hospital del IMSS en Tijuana

Tijuana, Baja California, a 19 de abril de 2026.- La fuga de un interno considerado de alto riesgo encendió alertas en el sistema penitenciario de Baja California, luego de que escapara mientras recibía atención médica en un hospital de Tijuana, evidenciando posibles fallas en los protocolos de custodia.

El hombre fue identificado como Agúndez Valdez, quien cumplía una sentencia por robo de vehículo en el penal de El Hongo, ubicado en Tecate. De acuerdo con reportes oficiales, el interno ingresó la tarde del viernes al área de Urgencias del Hospital General de Tijuana, donde permanecería bajo vigilancia.

Sin embargo, durante la madrugada del sábado 18 de abril, el reo aprovechó un descuido del custodio asignado para evadirse del nosocomio del IMSS Bienestar, situado sobre la calle Rubén Romero y la Vía Rápida. Según el informe interno de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESISPE), el agente encargado de su vigilancia declaró que se quedó dormido, lo que habría facilitado la fuga.

Tras los hechos, el custodio, identificado como Jorge Alcántar, fue detenido, mientras que la Fiscalía General del Estado y autoridades penitenciarias iniciaron una investigación que se mantiene con carácter reservado.

Agúndez Valdez era considerado un interno peligroso, ya que, además de la condena que cumplía por robo de vehículo, estaba vinculado a otras investigaciones por diversos delitos. Se encontraba recluido en el Edificio 2, pasillo Delta, del penal de El Hongo.

El caso también ha puesto en evidencia presuntas irregularidades en los protocolos de seguridad, ya que la normatividad establece que, en traslados o atenciones médicas externas, las personas privadas de la libertad deben ser custodiadas por al menos dos elementos. Cabe resaltar que durante este incidente, únicamente un agente estaba a cargo de la vigilancia.