Accidente de camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán, deja siete heridos 

Accidente de camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán, deja siete heridos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 16:46:16
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Zitácuaro, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Un saldo de siete personas heridas, uno de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó el choque de una camioneta tipo Combi, del servicio público, hechos registrados en la comunidad de Palma de Cedano en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a siete personas que resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial, mismo que presuntamente habría sido causado por una falla mecánica.

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