Exalcalde de Tumbiscatío que fue asesinado, no tenía amenazas previas, informa Fiscalía Michoacán

Tumbiscatío, Mich., a 19 de abril de 2026.– Horas después del hallazgo del cuerpo del ex presidente municipal de Tumbiscatío, Juan Magaña, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que se trató de un homicidio, al tiempo que señaló que no existían antecedentes de amenazas en contra de la víctima.

De acuerdo con la autoridad estatal, el exedil fue localizado sin vida la tarde del viernes en una brecha que conecta los municipios de Arteaga y Tumbiscatío, luego de que elementos de la Policía Municipal atendieran un reporte ciudadano sobre una persona tirada a un costado del camino.

Tras el arribo de los oficiales, y con el apoyo de un familiar, se realizó la identificación del cuerpo, confirmando que se trataba del exalcalde.

En torno a las circunstancias previas a su muerte, el fiscal detalló que, según el testimonio de su esposa, Magaña salió de su domicilio durante la mañana del mismo día. La última comunicación entre ambos ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando conversaron sobre un compromiso relacionado con actividades escolares de sus hijos.

Horas más tarde, la familia fue alertada por una persona que labora en su domicilio, quien informó que habitantes de la zona habían reportado el hallazgo de un cadáver. Al trasladarse al sitio, los familiares corroboraron la identidad del exfuncionario.

Torres Piña subrayó que, hasta el momento, la Fiscalía no tiene registro de denuncias por amenazas o situaciones de riesgo contra Juan Magaña, lo que añade incertidumbre sobre el móvil del crimen.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables, en un caso que ha generado atención en la región por tratarse de un ex servidor público.