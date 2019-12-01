Identifican a hombre que fue ultimado en la colonia El Parían de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 19:48:34

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- Como Daniel L., de 43 años de edad, fue identificado el hombre que fue ultimado a tiros en una camioneta en esta ciudad de Morelia, y el lesionado como lesionado Jesús C., hechos que siguen siendo investigados para esclarecer el crimen.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, dos hombres fueron atacados a balazos cuando se esncontraban a bordo de una camioneta en las afueras de un palenque clandestino en las inmediaciones del El Parían, al poniente de esta ciudad de Morelia.

A consecuencia del ataque Daniel L., de 43 años de edad, perdió la vida mientras que Jesús C., resultó herido por lo que fue llevado a un hospital.

Hechos anteriores que ya son investigados con la finalidad de esclarecer el crimen.