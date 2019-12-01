Quitan la vida a un joven en la colonia Quinta San Miguel en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 22:46:04
Zamora, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- La noche de este domingo un jovencito fue asesinado a balazos por fuera de un salón de fiestas de la colonia Quinta San Miguel, autoridades de la FGE investigaran el caso.

Lo anterior minutos antes de las 20:30 horas, en la calle San Gabriel Arcángel a la altura del número 27, área que fue acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal  y Guardia Nacional.

Paramédicos de Rescate confirmaron la muerte del joven, el cual al momento esta sin identificar, mismo que vestía pantalón de mezclilla azul, playera verde y tenis negros.

Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen llego al lugar para realizar las actuaciones correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y sea identificado mas tarde.

