Ataque de abejas durante un sepelio deja 30 personas lesionadas en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 16:00:25

Rafael Delgado, Veracruz, a 16 de julio de 2026.- Lo que comenzó como un sepelio en el panteón municipal de Rafael Delgado, Veracruz, terminó en una emergencia luego de que un enjambre de abejas atacara a los asistentes, dejando alrededor de 30 personas con picaduras y movilizando a cuerpos de auxilio.

Entre los afectados, un elemento de la Policía Municipal y una mujer de aproximadamente 30 años fueron trasladados a un hospital debido a que presentaron reacciones alérgicas consideradas de gravedad. Tras recibir atención médica, ambos fueron reportados como estables.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Rafael Delgado informó que unas 30 personas requirieron valoración médica tras el incidente y aseguró que el gobierno municipal permanece en alerta ante cualquier eventualidad.

Personal de Protección Civil y otras dependencias municipales acudieron al panteón para controlar la situación, brindar atención a los lesionados y resguardar a los asistentes.

Habitantes del municipio señalaron que desde semanas atrás habían reportado las malas condiciones del cementerio, donde la maleza había crecido considerablemente. Aunque posteriormente se realizaron labores de limpieza, indicaron que no se tenía conocimiento de la existencia del panal que originó el ataque.