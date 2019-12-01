Quitan la vida a un hombre en la colonia Panamericano del municipio de Querétaro

Quitan la vida a un hombre en la colonia Panamericano del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 08:46:43
Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- Fuerte movilización policial y de servicios de emergencias, se registró en la colonia Panamericano, en donde se registró una agresión a balazos, que dejó como saldo a una persona sin vida.

Fue sobre la calle Manuel Lerdo de Tejada, en donde ingresó al menos un sujeto al inmueble, y posteriormente realizó la detonaciones, para luego huir con rumbo desconocido.

A la línea de emergencias 911, se reportaron las detonaciones y a la persona herida, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar para brindar la ayuda, tanto paramédicos, así como elementos policiales.

Una vez en el lugar, se confirmó que la persona de entre 35 y 45 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato, se dio parte a las autoridades.

La zona fue acordonada, por parte de elementos de la Policía Estatal y Municipal de Querétaro y esperan el arribo de los servicios periciales, para el aseguramiento de los indicios balísticos y embalar el cuerpo para trasladarlo a la morgue.

