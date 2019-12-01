Quitan la vida a un hombre al poniente de Morelia, Michoacán

Quitan la vida a un hombre al poniente de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 17:37:11
Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia San Juanito Itzicuaro al poniente de la capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a un individuo sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

