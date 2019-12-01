En Apatzingán, Michoacán: Detienen a mujer, presunta responsable de extorsionar a tres comerciantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 17:43:15

Apatzingán, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Yesica “N”, quien es señalada de su posible relación en la comisión del delito de extorsión, cometido contra tres comerciantes de Apatzingán, fue aprehendida por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, la detenida, en complicidad con personas armadas -presuntos integrantes de un grupo delincuencial-, interceptaron a las víctimas en diferente momento y lugar.

Los comerciantes fueron condicionados por la investigada a pagar de manera semanal, importantes cantidades de dinero, a cambio de permitirles continuar vendiendo su producto.

De estos hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que emprendió los actos de investigación, los cuales permitieron establecer la identidad y posible relación de Yesica “N” en el delito, por lo que se solicitó una orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la Policía de Investigación (PDI).

Yesica “N” quedó a disposición del Juez de Control que próximas horas definirá su situación jurídica.