Se agota el tiempo para registrarse a licenciaturas en línea de la UMSNH; 28 de enero, último día

Se agota el tiempo para registrarse a licenciaturas en línea de la UMSNH; 28 de enero, último día
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 15:55:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Quedan pocos días para que cierre el registro del nuevo proceso de ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), impulsado por la administración de la rectora Yarabí Ávila González, con el objetivo de abrir más oportunidades de estudio para las y los jóvenes. 

El próximo 28 de enero vence el plazo para que las personas realicen su trámite para estudiar en las licenciaturas en Administración, Contaduría, Mercadotecnia o Derecho en la modalidad en línea para el ciclo escolar 2026-2026.

El registro se debe realizar de manera personal a través del portal oficial www.umich.mx, teniendo a la mano, el acta de nacimiento, la CURP, certificado o constancia de estudios de bachillerato, Número de Seguridad Social (que se puede obtener en el siguiente enlace: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacion), comprobante de domicilio, correo electrónico, número telefónico activo y propio e identificación con fotografía.

Las y los aspirantes deberán presentar una evaluación diagnóstica el 30 de enero, para iniciar el ciclo escolar el próximo 2 de febrero, en tanto del 2 al 7 del mismo mes realizarán un curso de inducción en línea. 

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información a los teléfonos (443) 322 35 00, extensiones 3022, 3572 y 3573 o al correo: dpto.ingreso.escolar.dce@umich.mx.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ofrece la FGE de Michoacán recompensa para la detención de René García Ramírez, presunto responsable de feminicidio
Por presuntas causas naturales, fallece hombre en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán
Liberan a víctima de secuestro en el municipio de Hidalgo, Michoacán
Choque entre tren y camión urbano deja 10 lesionados en la comunidad San Juan de la Vega en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Choque entre tren y camión urbano deja 10 lesionados en la comunidad San Juan de la Vega en Celaya, Guanajuato
Carnitas michoacanas conquistan el paladar de Europa y del mundo en la Fitur: Sectur
Se agota el tiempo para registrarse a licenciaturas en línea de la UMSNH; 28 de enero, último día
La mujer hallada en Buenavista, Michoacán, tenía desprendida su extremidad cefálica; la dejaron con un mensaje
Comentarios