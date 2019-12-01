Choque entre tren y camión urbano deja 10 lesionados en la comunidad San Juan de la Vega en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 23 de enero de 2026.– Alrededor del mediodía del viernes, un camión de transporte público que trasladaba a pasajeros desde la cabecera municipal hacia la comunidad de San Juan de la Vega se vio involucrado en un accidente con el ferrocarril, dejando como saldo al menos diez personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre Prolongación Aldama, en el cruce con la avenida Ferrocarril, cuando la unidad identificada con el número MCE-0372, correspondiente a la ruta San Juan de la Vega–Central, circulaba de poniente a oriente. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, se habría escuchado el silbato de la locomotora; sin embargo, el conductor del camión intentó ganarle el paso al tren, siendo impactado en la parte trasera de la unidad.

Como consecuencia del choque, una camioneta de color blanco que circulaba por la zona resultó afectada de manera colateral, quedando lesionado su conductor.

En el transporte público viajaban aproximadamente 12 pasajeros, de los cuales 10 resultaron con diversas lesiones, destacando el caso de una mujer adulta que quedó atrapada entre los fierros de los asientos, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de rescate para su liberación.

El incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y personal del Servicio de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos y los trasladaron a distintos centros médicos para su valoración.

Autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes en el sitio del percance, mientras que el conductor del camión fue presentado ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.

En el lugar, el señor David, habitante de la comunidad, relató que al percatarse de la gravedad del accidente decidió subir al camión para auxiliar a los pasajeros. Señaló que apoyó principalmente a una mujer que presentaba un golpe en la cabeza, contando con la ayuda de otro joven que también se encontraba dentro de la unidad. Aclaró que no presenció el momento exacto del impacto, ya que fue avisado posteriormente de que el tren había proyectado al camión.

Finalmente, el vecino expresó que este tipo de accidentes suelen registrarse debido a la imprudencia vial, pues con frecuencia los conductores intentan ganarle el paso al tren, lo que genera congestionamiento y situaciones de alto riesgo. No obstante, destacó que, pese a lo aparatoso del choque, el impacto se concentró en la parte trasera del camión y no se registraron pérdidas humanas, lo que representó un alivio para los habitantes de San Juan de la Vega.