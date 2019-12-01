Quitan la vida a un adolescente en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio de Zinapécuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 13:31:28

Zinapécuaro, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- El cuerpo de un adolescente que fue asesinado a balazos, fue localizado en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio, en este municipio, el caso ya es investigado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un camino rural de la referida comunidad, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.