Comando asesta golpe en la carretera Morelia – Salamanca: se apodera de trailer cargado con zapatos en los límites de Michoacán con Guanajuato

Morelia, Mich., a 18 de noviembre de 2025.— Un audaz golpe del crimen organizado encendió las alertas federales tras el violento robo de un tractocamión cargado con mercancía en plena carretera Morelia–Salamanca, a la altura de la caseta de La Cinta. La Fiscalía General de la República (FGR)confirmó que ya abrió una carpeta de investigación por el delito de robo de autotransporte federal de carga, considerado uno de los ilícitos de mayor impacto económico para el sector logístico.

De acuerdo con la denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa Alfatam Logistics S.A. de C.V., un grupo de hombres armados interceptó un tractocamión que trasladaba un chasis porta contenedor con un cargamento de calzado propiedad de la empresa Naviera One. El vehículo, perteneciente al servicio público federal, fue despojado de su conductor bajo amenazas, sin que hasta el momento se conozca su paradero ni el monto total de las pérdidas.

El asalto ocurrió con precisión criminal y en una zona donde se han reportado múltiples ataques similares, lo que hace suponer que podría tratarse de una banda dedicada al robo sistemático de mercancía en tránsito, una actividad que cada año deja millones de pesos en pérdidas a las empresas transportistas.

Mientras agentes federales analizan cámaras, rutas de escape y posibles puntos de descarga de mercancía robada, la Fiscalía Federal en Michoacán asegura que ya trabaja en integrar los datos de prueba necesarios para proceder contra los responsables.

La incertidumbre crece entre transportistas y operadores logísticos, quienes advierten que los robos con violencia en carreteras siguen escalando, mientras las autoridades federales buscan frenar el repunte de este delito que golpea directamente a la cadena productiva del país.