Flamazo por acumulación de gas sacude a habitantes de un condominio en la CDMX

Flamazo por acumulación de gas sacude a habitantes de un condominio en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 11:27:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de enero del 2026.- Un aparente flamazo por acumulación de gas se registró en el Paseo de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, lo que provocó daños en un condominio ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Tras el incidente, servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar y desplegaron labores de rescate entre los escombros, así como acciones para controlar cualquier riesgo adicional derivado de la fuga de gas.

De manera preliminar, se informó del rescate de dos personas, mientras que una mujer habría quedado atrapada tras la explosión.

Elementos de Protección Civil, bomberos y personal médico mantienen la zona acordonada mientras continúan las tareas de auxilio, evaluación estructural del inmueble y revisión de posibles riesgos para los habitantes y edificios cercanos.

Las autoridades indicaron que, una vez concluidas las diligencias, se determinarán las causas del incidente y el alcance total de los daños.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Flamazo por acumulación de gas sacude a habitantes de un condominio en la CDMX
Automovilista se estrella contra muro del Tren Ligero de la CDMX; mata a su copiloto
Balean a dos en Tacámbaro, Michoacán; conductor muere, menor de edad resulta herida
Operador de Jalisco toma Tanhuato, Michoacán, en el Día de Reyes para repartir juguetes con su célula armada
Más información de la categoria
Explosión por gas sacude condominio en la CDMX: cinco lesionados y siete edificios dañados
Automovilista se estrella contra muro del Tren Ligero de la CDMX; mata a su copiloto
Operador de Jalisco toma Tanhuato, Michoacán, en el Día de Reyes para repartir juguetes con su célula armada
Identifican los cuatro cuerpos abandonados en bolsas en Cuitzeo, Michoacán; todos tenían menos de 20 años
Comentarios