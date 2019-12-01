Flamazo por acumulación de gas sacude a habitantes de un condominio en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 11:27:57

Ciudad de México, 9 de enero del 2026.- Un aparente flamazo por acumulación de gas se registró en el Paseo de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, lo que provocó daños en un condominio ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Tras el incidente, servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar y desplegaron labores de rescate entre los escombros, así como acciones para controlar cualquier riesgo adicional derivado de la fuga de gas.

De manera preliminar, se informó del rescate de dos personas, mientras que una mujer habría quedado atrapada tras la explosión.

Elementos de Protección Civil, bomberos y personal médico mantienen la zona acordonada mientras continúan las tareas de auxilio, evaluación estructural del inmueble y revisión de posibles riesgos para los habitantes y edificios cercanos.

Las autoridades indicaron que, una vez concluidas las diligencias, se determinarán las causas del incidente y el alcance total de los daños.