Marinos aseguran hierba prohibida en Aquila, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 12:23:25

Aquila, Michoacán, 9 de enero del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), dieron inicio a una Carpeta de Investigación por el aseguramiento de 25 kilos de mariguana.

Al respecto se informó que elementos de la Marina llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia, en la carretera Ahuindo -La Parotita en esta localidad.

En un momento determinado localizaron en calidad de abandono, varios paquetes que contenían la referida droga.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.