Marinos aseguran hierba prohibida en Aquila, Michoacán 

Marinos aseguran hierba prohibida en Aquila, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 12:23:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Aquila, Michoacán, 9 de enero del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), dieron inicio a una Carpeta de Investigación por el aseguramiento de 25 kilos de mariguana.

Al respecto se informó que elementos de la Marina llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia, en la carretera Ahuindo -La Parotita en esta localidad.

En un momento determinado localizaron en calidad de abandono, varios paquetes que contenían la referida droga.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro deja un hombre sin vida
Ultiman a un hombre en su domicilio de la colonia La Charanda en Tingambato, Michoacán 
¿Quién es Yesenia Méndez, la secretaria de Carlos Manzo que servía a Grecia Quiroz y ahora es investigada por homicidio?
Caen presuntos líderes de organizaciones criminales que venden estupefacientes en CDMX
Más información de la categoria
¿Quién es Yesenia Méndez, la secretaria de Carlos Manzo que servía a Grecia Quiroz y ahora es investigada por homicidio?
Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz y Carlos Manzo; habría participado en homicidio del alcalde
Golpe a la delincuencia en Michoacán: detienen a 17 personas; aseguran armas y vehículos
Explosión por gas sacude condominio en la CDMX: cinco lesionados y siete edificios dañados
Comentarios