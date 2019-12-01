Operador de Jalisco toma Tanhuato, Michoacán, en el Día de Reyes para repartir juguetes con su célula armada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 10:33:51

Tanhuato, Mich., a 9 de enero de 2026.— En una escena que parece salida de una película de crimen y comedia, camionetas último modelo con hombres armados recorrieron las calles de Tanhuato y la comunidad Tinaja de Vargas no para sembrar el terror… sino para repartir juguetes a niños y niñas por el Día de Reyes.

Los protagonistas: sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que vestidos con ropa táctica y pasamontañas, iban entregando balones, muñecas y cajas de regalo a su paso, mientras los menores los miraban con sorpresa e ilusión.

Pero no todo fue paz ni villancicos. Las imágenes virales que circulan en redes sociales no sólo muestran regalos… también a hombre fuertemente equipados, con ropa táctica y los rostros cubiertos, así como música de narcocorridos alusivos al CJNG.

Este tipo de “acciones sociales” no son caridad espontánea, sino estrategias de legitimación donde el crimen organizado busca ganar simpatía y control social en zonas donde el Estado tiene presencia limitada.

“El Tío Lako”

En el corazón de estas polémicas acciones está Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido en el mundo del crimen como “El Tío Lako” — un nombre que ha ido ganando notoriedad en Michoacán como uno de los principales operadores del CJNG en la región, especialmente en Tanhuato y sus alrededores.

“El Tío Lako” no es un nombre reservado solo para los pasillos de la inteligencia policial: su figura aparece en narco-corridos, memes y reportes de inteligencia como padre de otros líderes operativosy persona de confianza cercana a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el capo máximo del CJNG.

Históricamente, su clan —los Guerrero— ha sido mencionado como pieza clave del brazo armado de esta organización en Michoacán, con raíces locales profundas y vínculos familiares que han cruzado generaciones.

El propio “Tío Lako” ha sido objeto de operativos de seguridad donde se han asegurado felinos exóticos en su propiedad en Tinaja de Vargas, evidencia del estilo ostentoso que a veces rodea a estos personajes.

Además, hace meses se reportó el abatimiento de uno de sus hijos en enfrentamientos relacionados con la disputa territorial, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente ese dato.

La entrega de juguetes del pasado 6 de enero no es un hecho aislado en el país: desde hace años ha habido registros —incluyendo en Michoacán— de narcotraficantes repartiendo regalos o apoyos comunitarios para fortalecer su “imagen” y su control local.

Y aunque las imágenes circulan libres por redes, las autoridades no han emitido reportes oficiales completos sobre quiénes fueron exactamente los responsables ni si ya se abrió una investigación formal sobre estos actos.