Pone en marcha Bedolla operativo "Guardianes del Camino" en la carretera Uruapan-Peribán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 12:57:20

Zacán, Michoacán, 9 de enero de 2025.- Para reforzar la seguridad en el tramo carretero Uruapan-Peribán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la comunidad con autogobierno de Zacán, puso en marcha el operativo Guardianes del Camino, integrado por Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

“La estrategia consiste precisamente en tener una estrecha coordinación entre todas las autoridades de seguridad del país y del estado, reforzada con la nueva visión de Guardianes del Camino”, señaló el mandatario estatal.

Resaltó que ahora la Guardia Civil no multa, sino que está enfocada en brindar seguridad a la población que transita en la red carretera de la entidad y al desarrollo de labores de proximidad social.

Ramírez Bedolla recordó que recientemente el Gobierno estatal adquirió patrullas de última generación Ford Police Interceptor, para reforzar la seguridad en carreteras, mismas que se encuentran equipadas con tecnología actual y que refuerzan el trabajo de los agentes.

Además, Ramírez Bedolla detalló que 800 elementos de la Guardia Civil cuentan con cámaras tipo bodycam, las cuales permiten grabar el desarrollo de acciones operativas, con lo que se brinda certeza a la población de que el actuar de los agentes se encuentra apegado al marco legal.

Mientras que el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, refirió, “Hoy refrendamos nuestro compromiso con las comunidades, con este dispositivo Guardianes del Camino, en donde estaremos reforzando esta carretera que va desde Uruapan hasta Los Reyes”.

