Explosión por gas sacude condominio en la CDMX: cinco lesionados y siete edificios dañados

Explosión por gas sacude condominio en la CDMX: cinco lesionados y siete edificios dañados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 11:53:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de enero del 2026.- La explosión registrada por acumulación de gas en el Paseo de los Naranjos de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México dejó como saldo cinco personas lesionadas y siete edificios con daños, informó el Cuerpo Heroico de Bomberos de la capital.

“Atendemos deflagración por acumulación de gas en un departamento ubicado en Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán. La onda expansiva dañó 7 edificios. Se evacuaron 2,500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos”, indicó el Jefe Vulcano Cova.

Así mismo, se indicó que tres departamentos presentan daño estructural, por lo que no pueden ser re habitados por el momento.

De las cinco personas lesionadas, tres de ellas fueron valoradas en el punto donde se suscitó la explosión por paramédicos y servicios de emergencia que arribaron al sitio.

Las dos restantes fueron trasladadas a hospitales, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Flamazo por acumulación de gas sacude a habitantes de un condominio en la CDMX
Automovilista se estrella contra muro del Tren Ligero de la CDMX; mata a su copiloto
Balean a dos en Tacámbaro, Michoacán; conductor muere, menor de edad resulta herida
Operador de Jalisco toma Tanhuato, Michoacán, en el Día de Reyes para repartir juguetes con su célula armada
Más información de la categoria
Explosión por gas sacude condominio en la CDMX: cinco lesionados y siete edificios dañados
Automovilista se estrella contra muro del Tren Ligero de la CDMX; mata a su copiloto
Operador de Jalisco toma Tanhuato, Michoacán, en el Día de Reyes para repartir juguetes con su célula armada
Identifican los cuatro cuerpos abandonados en bolsas en Cuitzeo, Michoacán; todos tenían menos de 20 años
Comentarios