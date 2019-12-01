Golpe a la delincuencia en Michoacán: detienen a 17 personas; aseguran armas y vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 13:28:17

Morelia, Michoacán, 9 de enero del 2026.- Como parte de la estrategia de seguridad Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo coordinado que derivó en la detención de 17 personas, así como en el aseguramiento de armas, drogas, municiones y vehículos en distintos puntos del estado.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales.

De acuerdo con la información oficial, los despliegues incluyeron recorridos de seguridad y patrullajes en municipios como Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cuitzeo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora, entre otros.

Asimismo, se realizaron visitas a empacadoras e industrias cítricas, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad a los trabajadores y productores, sectores que han sido vulnerables a la violencia en la región.

Las autoridades detallaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida implementada entre el 10 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, periodo en el que se han logrado centenas de detenciones, aseguramientos de armas, drogas, explosivos y sustancias químicas, además de la inhabilitación de campamentos y tomas clandestinas.