Automovilista se estrella contra muro del Tren Ligero de la CDMX; mata a su copiloto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 11:15:17

Ciudad de México, 9 de enero del 2026.- Un automóvil deportivo se estampó durante la madrugada de este viernes contra el muro del Tren Ligero en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, hecho que dejó como saldo la muerte del conductor.

Se dio a conocer que el percance vial tuvo lugar sobre la calzada Tlalpan y la calle 4, ubicadas en la colonia Espartaco, hecho que provocó una fuerte movilización policial y de servicios de emergencia.

Así mismo, se narró que el conductor del auto Ford Camaro blanco se desplazaba por la vialidad cuando perdió el control del vehículo, por lo que terminó por impactarse contra el muro de contención del Tren Ligero.

Al arribo de los paramédicos se confirmó la muerte del copiloto del auto, mientras que el conductor de unos 30 años de edad, terminó con lesiones que ameritaron su traslado a un nosocomio.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente, aunque se presume que se trató de exceso de velocidad al circular.