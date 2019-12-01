Plan Paricutín: suman más de 34 detenidos, 90 kg de estupefacientes asegurados, 9 armas de fuego y se destruyeron 2 campamentos ilícitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 18:16:06

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- Como resultado de las acciones comprendidas dentro del Plan Paricutín, en la última semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales, aseguraron más de 93 kilogramos de drogas sintéticas y detuvieron a 34 personas relacionadas con diversos ilícitos.

Sobre el particular se informó que las operaciones coordinadas con las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Seguridad), así como la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil, derivaron en el decomiso de nueve armas de fuego y se destruyeron dos campamentos utilizados por grupos criminales.

Los aseguramientos fueron realizados en labores coordinadas entre la SSP y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a favor de implementar las tácticas de inteligencia operativa del Plan Paricutín para garantizar el orden público entre la población.

Adicionalmente, y como resultado de las tareas de campo en respuesta a acciones operativas, se reportó el abatimiento de dos presuntos delincuentes en el municipio de Salvador Escalante.