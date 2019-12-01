Quitan la vida a madre e hija en el fraccionamiento San Francisco Cascantitla de Cuautitlán, Estado de México; hay una menor desaparecida

Cuautitlán, Estado de México, a 13 de enero de 2026.- Dos mujeres fueron privadas de la vida y una menor de edad fue sustraída del lugar, presuntamente por la pareja sentimental de una de las víctimas, en el fraccionamiento San Francisco Cascantitla, ubicado en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Según los primeros informes, una mujer de la tercera edad y su hija, identificada como Cindy, fueron localizadas sin vida dentro de su domicilio por el esposo y padre de las víctimas, quien además encontró a un menor encerrado en el inmueble.

Las indagatorias preliminares señalan como probable responsable al compañero sentimental de Cindy, un hombre de aproximadamente 25 años, quien habría huido tras llevarse a una niña de tres años de edad. Durante el ataque, también habría sido asesinado el perro de la familia.

Al sitio acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como elementos de la policía estatal, quienes realizaron diligencias y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona; hasta el momento, no se ha logrado ubicar ni al presunto agresor, ni a la menor.