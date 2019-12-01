Quitan la vida a lavacoches en la colonia Revolución de Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 17:30:59

Jacona, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Un hombre que se desempeñaba como lavacoches fue ultimado a balazos en la colonia Revolución, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el caso.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 13:30 horas de este lunes en los números de emergencias reportaron una persona tirada en la vía pública sobre la calle Pascual Ortiz Rubio casi esquina con Lázaro Cárdenas.

Uniformados de la Policía Municipal y Defensa se movilizaron al lugar donde encontraron a un masculino tirado boca arriba con heridas de bala, por lo que solicitaron una ambulancia.

Socorritas de Protección Civil Municipal llegaron y revisaron a David V., P., de 35 años de edad, pero este ya no contaba con signos vitales.

De inmediato procedieron a delimitar la zona para evitar la contaminación de evidencias y más tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.