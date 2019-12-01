En accidente vehicular en el fraccionamiento Metrópolis II de Tarímbaro, Michoacán, fallece un individuo 

En accidente vehicular en el fraccionamiento Metrópolis II de Tarímbaro, Michoacán, fallece un individuo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 19:08:56
Tarímbaro, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer con su vehículo en un canal de aguas pluviales en el fraccionamiento Metrópolis II, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron volcado en el referido lugar un vehículo y dentro de este el cuerpo sin vida de una persona.

Con base en lo anterior persona de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo e inició con las indagatorias que el caso amerita.

Noventa Grados
