Identifican a mujer que falleció tras ataque de perros en la colonia 3 de Agosto de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 18:57:08

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Como Sonia Guadalupe “N”, de 57 años fue identificada la mujer que murió en el ataque de una jauría de perros en la colonia 3 de Agosto de esta ciudad de Morelia.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación el sábado próximo pasado fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, adulta mayor.

Fue al continuar con las investigaciones que la ahora occisa fue identificada por sus deudos como Sonia Guadalupe “N”, de 57 años.

Hechos anteriores que siguen siendo investigados por las autoridades competentes.