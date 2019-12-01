Motociclista queda herido tras accidente en La Piedad, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 19:02:32

La Piedad, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un motociclista el cual chocó contra un vehículo, hechos registrados en la carretera La Piedad-Numarán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a José N., de 25 años que estaba herido.

Es de mencionar que el conductor de la otra unidad involucrada y su camioneta fueron requeridos para deslindar responsabilidades.