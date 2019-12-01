Turicato, Michoacán, bajo presión: Más de 2 toneladas de estupefaciente y cuatro plantíos de más de 5 hectáreas destruidos en una semana

Turicato, Mich., a 16 de febrero de 2026.— En menos de diez días, el municipio de Turicato se convirtió en uno de los principales focos de operaciones federales contra el narcotráfico en Michoacán. Entre el 6 y el 15 de febrero, fuerzas federales aseguraron más de dos toneladas de marihuana, decomisaron vehículos con reporte de robo y destruyeron al menos cuatro plantíos en distintas localidades de la región, sin que se reportaran personas detenidas.

El primer golpe ocurrió el 6 de febrero, cuando elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron en la comunidad de Los Rucios cuatro vehículos y una motocicleta abandonados. En su interior se aseguraron 1,013 kilogramos de marihuana, distribuidos en 44 costales de yute, además de 23 kilogramos de semilla. El hallazgo dio pie a la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República por delitos contra la salud.

Dos días después, el 8 de febrero, en la misma localidad, un nuevo operativo permitió el aseguramiento de aproximadamente una tonelada más de marihuana, así como tres camionetas y una motocicleta con reporte de robo. De acuerdo con los reportes oficiales, los costales con la droga se encontraban abandonados, lo que volvió a dejar en evidencia la logística del trasiego en la zona, aunque nuevamente no hubo detenidos.

Ese mismo día, pero en un punto distinto del municipio, las fuerzas federales extendieron las acciones a áreas rurales. En las inmediaciones de Santa Cruz de Morelos y Atijo, fueron localizados y destruidos dos plantíos de marihuana, que en conjunto albergaban más de 13 mil 800 plantas, cultivadas en superficies superiores a los 3 mil 600 metros cuadrados. Las plantaciones fueron eliminadas mediante incineración.

La presión continuó el 15 de febrero en la localidad de La Laja, donde personal militar detectó otros dos plantíos, con extensiones aproximadas de 2.8 y 2 hectáreas, los cuales también fueron destruidos en el lugar.

Aunque los operativos dejaron aseguramientos millonarios en droga y afectaciones directas a la producción de enervantes, ninguna de las acciones derivó en detenciones, un patrón que se repite en este tipo de intervenciones en la región. Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades y no descartan nuevas acciones en el municipio.

En una semana, Turicato acumuló decomisos, incineraciones y patrullajes intensivos, confirmando su papel como zona estratégica para la producción y almacenamiento de marihuanaen Michoacán.