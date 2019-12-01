Quitan la vida a encargada del cementerio de Tecámac, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 19:30:23

Tecámac, Estado de México, a 13 de agosto de 2025.- La encargada del panteón municipal San Nicolás, del municipio de Tecámac, fue ultimada a tiros, cuando se encontraba dentro de las oficinas del cementerio.

De acuerdo a información de las autoridades, unos sujetos armados, ingresaron al panteón y se metieron directamente a la oficina donde se encontraba la mujer y comenzaron a dispararle con arma de fuego, para después huir.

Al sitio, se trasladó personal del servicio de emergencias, quienes confirmaron que la funcionaria pública ya no contaba con signos vitales.

También llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEJEM), para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar con las primeras indagatorias.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el crimen.