Llega Ernestina Godoy a la FGR como encargada de Despacho, tras renuncia de Alejandro Gertz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 22:40:35

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2025.- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien asumirá el cargo como encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), será Ernestina Godoy Ramos.

De acuerdo a la información, antes de presentar su renuncia, Gertz la nombró titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

A pesar de asumir este cargo, esto no le impedirá a Godoy Ramos, competir por la titularidad de la FGR.

“Al aceptar la encomienda precisada deberá guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen… y en este sentido se le conmina a observar los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de protección integral de los derechos de la niñez y adolescentes, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género que rigen la actuación de las personas servidoras públicas de esta institución”, se lee en el oficio firmado por Alejandro Gertz con fecha del miércoles 26 de noviembre.

Cabe resaltar que la funcionaria, se ha desempeñado durante el último año como consejera Jurídica de la Presidencia de la República de Claudia Sheinbaum Pardo, además de que también ya fue fiscal de la ciudad de México.