Llega Ernestina Godoy a la FGR como encargada de Despacho, tras renuncia de Alejandro Gertz

Llega Ernestina Godoy a la FGR como encargada de Despacho, tras renuncia de Alejandro Gertz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 22:40:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2025.- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien asumirá el cargo como encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), será Ernestina Godoy Ramos.

De acuerdo a la información, antes de presentar su renuncia, Gertz la nombró titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

A pesar de asumir este cargo, esto no le impedirá a Godoy Ramos, competir por la titularidad de la FGR.

“Al aceptar la encomienda precisada deberá guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen… y en este sentido se le conmina a observar los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de protección integral de los derechos de la niñez y adolescentes, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género que rigen la actuación de las personas servidoras públicas de esta institución”, se lee en el oficio firmado por Alejandro Gertz con fecha del miércoles 26 de noviembre.

Cabe resaltar que la funcionaria, se ha desempeñado durante el último año como consejera Jurídica de la Presidencia de la República de Claudia Sheinbaum Pardo, además de que también ya fue fiscal de la ciudad de México.

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pierde la vida joven al derraparse sobre el Périferico Paseo de la República en Morelia, Michoacán
Quitan la vida a custodio durante asalto en la colonia Roma de la CDMX
Resultan heridas al menos 4 personas, entre ellas 2 elementos de la GN durante carambola en Apaseo el Grande, Guanajuato
Hallan a hombre sin vida en la colonia Jacarandas de Morelia, Michoacán; se desconocen las causas del fallecimiento
Más información de la categoria
Llega Ernestina Godoy a la FGR como encargada de Despacho, tras renuncia de Alejandro Gertz
Trasciende identidad de guardaespaldas prófugo por caso Carlos Manzo: es coronel en retiro, fue secretario de seguridad de Uruapan y era el jefe de escoltas 
Resultan heridas al menos 4 personas, entre ellas 2 elementos de la GN durante carambola en Apaseo el Grande, Guanajuato
Precio de garantía a productores de trigo está asegurado: Bedolla
Comentarios