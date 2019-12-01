Publican nuevas normas para transporte de gas LP tras explosión en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 07:17:37

Ciudad de México, a 4 de octubre 2025.- El gobierno de México publicó dos nuevas normas oficiales de emergencia para reforzar la seguridad del transporte y la distribución de gas licuado (gas LP), luego de la explosión de un camión cisterna el pasado 10 de septiembre que dejó 31 muertos y decenas de heridos.

A través de un comunicado, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó de la publicación de la NOM-EM-006-ASEA-2025, para el transporte, y la NOM-EM-007-ASEA-2025, para la distribución, ambas diseñadas para reducir riesgos a la población y proteger al medioambiente.

Las nuevas reglamentaciones elevan los estándares de seguridad y establecen obligaciones más estrictas para los regulados, según se apunta en la nota.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la “obligación de presentar anualmente un dictamen de operación y mantenimiento” de las Unidades de Transporte y Distribución, lo que permitirá asegurar su correcto funcionamiento.

Así como la realización de “pruebas e inspecciones periódicas al recipiente de las unidades, tales como inspecciones internas y pruebas hidrostáticas“, con el fin de detectar oportunamente grietas, orificios o defectos estructurales que puedan generar fugas o fallas.

Además, se trata el tema de la profesionalización de los conductores, quienes deberán acreditar una “capacitación teórico-práctica mediante un estándar de competencia avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

De igual forma, todas las unidades deberán incorporar dispositivos de control de velocidad y sistemas de geolocalización satelital (GPS) que transmitan información en línea con la regulación de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Estas medidas permitirán fortalecer el monitoreo y control de las operaciones en tiempo real.