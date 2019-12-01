Profesor es herido por exalumno en secundaria de Saltillo, Coahuila 

Saltillo, Coahuila, a 31 de agosto de 2025.- El subdirector de la escuela secundaria federal número 8 Adolfo López Mateos, Héctor Alejandro Morales, fue atacado por un exalumno, quien le ocasionó heridas de consideración en la cabeza y en la espalda al golpearlo con una manopla de metal.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 29 de agosto, cuando el exalumno, identificado como Diego "N", llegó al plantel en compañía de otro exalumno para solicitar su certificado de estudios de secundaria. El profesor estaba en actividades del Consejo Académico, y al regresar, fue atacado por el joven por la espalda en varias ocasiones, por lo que cayó en el piso inconsciente y Diego se dio a la fuga.

Los demás docentes, solicitaron apoyo al número de emergencias, para ser llevado a un hospital para su atención médica. Este domingo fue dado de alta e indicaron que ya se encuentra bien.

Asimismo, el abogado del maestro, Pablo Mejía, indicó que acudió a ratificar la denuncia por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y le informaron que el agresor ya se encuentra detenido.

También dieron a conocer que el adolescente tiene antecedentes de violencia y amenaza hacia otros estudiantes, además de que acudió intoxicado por alguna sustancia ilícita el día de la graduación, por lo que le impidieron participar.

La sección quinta del sindicato nacional de trabajadores de la educación también emitió un comunicado en el que condena el ataque y exige mayores condiciones de seguridad para los docentes, ante el inicio del próximo ciclo escolar, debido a que no es la primera vez que se han registrado casos de agresiones por parte de alumnos y padres de familia en varios planteles.

