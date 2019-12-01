Choque en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro deja un hombre sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 15:31:37

Tingambato, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió tras chocar con su camioneta contra un camión de carga, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un choque entre una camioneta Pickup y un camión de carga.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito, quienes al arribar encontraron colisionados los referidos vehículos y el chofer de la camioneta sin vida.

Con base en lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) tomaron conocimiento de los hechos.