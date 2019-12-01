Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz y Carlos Manzo; habría participado en homicidio del alcalde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 14:01:47

Uruapan, Michoacán, 9 de enero del 2025.- Autoridades federales detuvieron a la secretaria particular de Grecia Quiroz y quien fuera también secretaria particular de Carlos Manzo, identificada como Yesenia “N”, por su probable participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue aprehendida por agentes de la SSPC en el estado de Michoacán durante la tarde del jueves.

Su aprehensión forma parte de las investigaciones relacionadas al asesinato de Carlos Manzo durante un evento público la noche del 1 de noviembre del 2025.

Yesenia “N” fue detenida en la colonia Centro del municipio de Uruapan, en el despacho de la presidencia, calle García Ortiz, entre calle Portal Aldama y calle Vasco de Quiroga, a las afueras de la Casa de Cultura.