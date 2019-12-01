Caen presuntos líderes de organizaciones criminales que venden estupefacientes en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 14:29:29
Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) capturó a los presuntos líderes de un grupo criminal y una facción de otro grupo delincuencial que opera en Tláhuac, dedicados a la venta de estupefacientes.

Según información oficial, los agentes realizaron cateos en presuntos centros de operación, puntos de reunión y bodegas en las alcaldías Tláhuac e Iztacalco, que llevaron a la detención de seis personas.

En Tláhuac, el operativo se llevó a cabo en la colonia Tecahuizotl, en donde aseguraron lo siguiente:

  • 815 dosis y 100 gramos de aparente cocaína
  • 151 dosis de aparente mariguana
  • un arma de fuego corta
  • un cargador
  • cuatro cartuchos útiles

Igualmente, detuvieron Agustín Octavio S. R., alias ‘el Escorpión‘, identificado como líder de una facción del Cártel de Tláhuac tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias ‘el Ojos’.

Otros detenidos fueron Alberto R. G. de 30 años; Alondra Rubí O. A. de 21 años de edad; Fernanda L. G. de 28 años de edad, y Maricela R. G. de 57 años, todos presuntos miembros de una célula del Cártel de Tláhuac.

En tanto, en la colonia Agrícola Oriental de la alcaldía Iztacalco los agentes incautaron en  un inmueble de la calle Avellana se aseguraron:

  • 128 dosis y un envoltorio de aparente mariguana
  • 93 dosis de posible cocaína
  • 29 dosis de probable crystal
  • un arma de fuego con cinco cartuchos útiles en el cargador

En ese lugar capturaron a Juan Daniel S. V., de 53 años, señalado como líder de una célula delictiva de Los Tanzanios.

