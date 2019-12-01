Privan de la vida a un hombre en la Florida, en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 10:39:54

Apatzingán, Michoacán, a 28 de agosto 2025.- El cuerpo de un individuo que fue asesinado a balazos, se localizó en calles de la colonia Florida, en la ciudad de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre el bulevar 22 de Octubre, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.