Privan de la vida a un hombre en ataque armado en la comunidad de Sardinas de Salamanca, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 22:35:00

Salamanca, Guanajuato, a 23 de enero de 2026.- Un masculino fue privado de la vida tras un ataque armado registrado en la comunidad de Sardinas, donde vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en la calle Paraguay, en la esquina con Nicolás Bravo, sitio al que acudieron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte al sistema de emergencias 911. En un primer momento se indicó que se trataba de una persona lesionada por impactos de bala.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles manchas de sangre a un costado del cuerpo, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Sin embargo, a su llegada, los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que su fallecimiento fue declarado en el sitio.

La escena fue acordonada y resguardada por corporaciones de seguridad municipal conforme al protocolo correspondiente, mientras se esperaba la llegada de agentes de Investigación Criminal y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro, donde se practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, el fallecido permanece en calidad de no identificado y se desconocen las causas que originaron el ataque.

Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos.