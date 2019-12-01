Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 22:31:36

Culiacán, Sinaloa, a 27 de noviembre de 2026.- El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Culiacán, Julio César Osuna, fue asesinado a tiros este viernes en el sector Isla Musala, en la capital de Sinaloa, donde sujetos armados lo atacaron cuando se encontraba a bordo de un vehículo.

El funcionario municipal fue localizado sin vida dentro de un automóvil Mazda gris, en las inmediaciones del complejo residencial Pontevedra. Tras el reporte de detonaciones, elementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron su muerte.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el homicidio ni se ha dado a conocer el móvil del ataque.

El asesinato fue condenado por Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM, quien exigió a las autoridades esclarecer los hechos, localizar a los responsables y garantizar que enfrenten la justicia.