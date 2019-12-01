Privan de la vida a joven en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 08:37:34

Zamora, Michoacán, a 8 de noviembre 2025.- El cadáver de un jovencito que presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego fue localizado en las inmediaciones del Mercado Hidalgo.

Fue al rededor de las 05:40 horas de este sábado cuando en el 911 se reportó una persona tirada en la calle Martínez de Navarrete entre las calles Apatzingán y Morelia, de la colonia Jardines de Catedral.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se trasladaron al lugar donde junto a una camioneta de color blanco encontraron al muchacho tirado boca a bajo con varios impactos de bala.

De inmediato delimitaron la zona y solicitaron una ambulancia, arribando minutos después paramédicos de Rescate quienes revisaron al joven, pero este carecía de signos vitales.

Al momento el occiso esta sin identificar, solo se pudo conocer que es de aproximadamente 17 a 20 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla, sudadera y tenis color negro.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Agentes de Investigación arribaron al lugar y tras recabar indicios y testimonios trasladaron el cadáver al Semefo para que sea identificado.