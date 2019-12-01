Nuevos hallazgos en funeraria y Semefo de Iguala abren líneas de investigación sobre caso Ayotzinapa

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2026.- A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las investigaciones federales han incorporado nuevos indicios localizados en distintos puntos de Iguala, Guerrero, entre ellos la funeraria El Ángel, el Servicio Médico Forense (Semefo) y un predio que habría estado bajo influencia de Guerreros Unidos.

Durante la presentación de avances del caso, autoridades federales informaron sobre el hallazgo de restos óseos, documentos y un horno crematorio clandestino dentro de las nuevas líneas de investigación. Sin embargo, los primeros análisis genéticos realizados a los restos localizados no establecieron correspondencia con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.

Uno de los puntos bajo revisión es la funeraria El Ángel, cuyo propietario, Rodolfo “N”, se encuentra detenido junto con tres de sus familiares. De acuerdo con las investigaciones, durante la noche de los hechos habría mantenido comunicación con integrantes de Guerreros Unidos.

Las autoridades también revisan documentación localizada en el establecimiento, entre ella certificados de defunción, oficios relacionados con el traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación. Asimismo, fue localizado un horno que no contaba con registro oficial, además de un resto óseo y un arma de fuego.

Otra de las líneas que cobró relevancia corresponde al Semefo de Iguala. En marzo de 2026 fueron encontrados restos óseos en la parte posterior de las instalaciones y uno de ellos presentó coincidencia genética con otro fragmento localizado en 2021 en Taxco, Guerrero, aunque esto no significa que corresponda a alguno de los estudiantes desaparecidos.

A estas indagatorias se suma el análisis de registros telefónicos. La Fiscalía informó que algunos celulares pertenecientes a los normalistas permanecieron activos semanas después de su desaparición y posteriormente fueron utilizados por otras personas.

Entre los casos señalados está el teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño, utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por un exservidor público de Iguala. También se identificó el uso posterior del equipo de Jorge Aníbal Cruz Mendoza por parte de un policía municipal y su pareja.

La Fiscalía General de la República informó además que existen 162 expedientes relacionados con el caso, mientras que 168 personas permanecen sujetas a proceso por distintos hechos vinculados con las investigaciones.

Las autoridades señalaron que estas nuevas diligencias buscan reconstruir lo ocurrido antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes, mientras las familias de los normalistas mantienen la exigencia de esclarecer su paradero y determinar las responsabilidades correspondientes.