Privan de la vida a Gabriela Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 19:39:24

Cuauhtémoc, Colima, a 14 de octubre de 2025.- Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa y actual regidora de Cuauhtémoc, Colima, fue asesinada por sujetos armados, cuando se encontraba a bordo de su vehículo afuera de su domicilio ubicado en el Centro.

Según los primeros reportes, los agresores se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra la funcionaria municipal y su hermano, quien viajaba con ella en la unidad, por lo que él fue trasladado a recibir atención médica urgente.

Los paramédicos que acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios, confirmaron que la exalcaldesa ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades de seguridad, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Mediante un mensaje publicado en X, la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, exigió a la Fiscalía de Colima que se realice una investigación a fondo para dar con los responsables del crimen.

“Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. (…) A la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación”.

Cabe resaltar que a finales de septiembre Gaby Mejía había compartido a través de sus redes sociales el nacimiento de su segundo hijo.