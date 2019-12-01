Privan de la vida a 4 personas y lesionan al menos a tres más en pelea de gallos clandestina en la colonia Valle Dorado de Corregidora, Querétaro

Privan de la vida a 4 personas y lesionan al menos a tres más en pelea de gallos clandestina en la colonia Valle Dorado de Corregidora, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:46:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- La noche del miércoles, una fuerte movilización policial se registró en la colonia Valle Dorado 2000, del municipio de Corregidora, en donde se reportó una agresión a balazos, que dejó como saldo a cuatro personas sin vida y tres más con heridas graves.

Las autoridades informaron, que se estaba llevando a cabo una pelea de gallos clandestina, dentro de un predio particular, cuando se originó una riña, por apuestas, la cual terminó en el múltiple asesinato.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportaron las detonaciones por arma de fuego, por lo que rápidamente, al lugar, se movilizaron autoridades y paramédicos de la demarcación.

Una vez en la zona, se confirmó el asesinato de cuatro personas y se brindó los primeros auxilios a tres más, quienes por las heridas graves que presentaron, fueron trasladados a un hospital, para continuar con la atención.

La zona de la masacre, fue ampliamente acordonada, por elementos de la Policía Municipal de Corregidora, con el apoyo de autoridades federales y estatales y se dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado.

Una vez que llegaron peritos al lugar, se procedió a realizar las diligencias correspondientes, así como la ubicación de indicios balísticos, para finalmente proceder a embalar los cuerpos y trasladarlos a la morgue.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Privan de la vida a 4 personas y lesionan al menos a tres más en pelea de gallos clandestina en la colonia Valle Dorado de Corregidora, Querétaro
Reportan privación de la libertad de director de Agua de Malinalco
Vehículo oficial con reporte de robo destapa posible desvío de recursos en Tangamandapio, Michoacán 
Ultiman a dueño de agroquímica a cuatro calles de la oficina de Fanny Arreola: Alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, rebasada por la violencia… pero ella pide corridos prohibidos
Más información de la categoria
Vehículo oficial con reporte de robo destapa posible desvío de recursos en Tangamandapio, Michoacán 
Jorge Alberto Camacho Delgado, René Espinosa y la sombra de Anabel Bravo: denuncias dibujan una cadena de poder y dinero dentro y fuera de la Fiscalía de Michoacán
Aprueban diputados instaurar el 27 de octubre como el “Día Nacional del Xoloitzcuintle”
Ultiman a dueño de agroquímica a cuatro calles de la oficina de Fanny Arreola: Alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, rebasada por la violencia… pero ella pide corridos prohibidos
Comentarios