Privan de la vida a 4 personas y lesionan al menos a tres más en pelea de gallos clandestina en la colonia Valle Dorado de Corregidora, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:46:42

Corregidora, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- La noche del miércoles, una fuerte movilización policial se registró en la colonia Valle Dorado 2000, del municipio de Corregidora, en donde se reportó una agresión a balazos, que dejó como saldo a cuatro personas sin vida y tres más con heridas graves.

Las autoridades informaron, que se estaba llevando a cabo una pelea de gallos clandestina, dentro de un predio particular, cuando se originó una riña, por apuestas, la cual terminó en el múltiple asesinato.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportaron las detonaciones por arma de fuego, por lo que rápidamente, al lugar, se movilizaron autoridades y paramédicos de la demarcación.

Una vez en la zona, se confirmó el asesinato de cuatro personas y se brindó los primeros auxilios a tres más, quienes por las heridas graves que presentaron, fueron trasladados a un hospital, para continuar con la atención.

La zona de la masacre, fue ampliamente acordonada, por elementos de la Policía Municipal de Corregidora, con el apoyo de autoridades federales y estatales y se dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado.

Una vez que llegaron peritos al lugar, se procedió a realizar las diligencias correspondientes, así como la ubicación de indicios balísticos, para finalmente proceder a embalar los cuerpos y trasladarlos a la morgue.